16 Jugendliche haben ihre Abschlusszeugnisse an der Wilhelm-Hauff-Schule in Empfang genommen.

Die Mensa des Bildungszentrums Langenwand war fast bis auf den letzten Platz gefüllt, als Schulleiter Bernhard Mast-Sindlinger die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse und deren Gäste begrüßte.

Unter dem Motto „Man sieht nur mit dem Herzen gut“, einem bekannten Zitat aus dem Buch „Der kleine Prinz“, feierten Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Gäste gemeinsam den Abschluss der Schulzeit.

Mast-Sindlinger griff in seiner Rede die Botschaft des kleinen Prinzen auf: „Dieser Satz begleitet viele Menschen ein Leben lang. Er erinnert uns daran, was wirklich zählt: Freundschaft, Vertrauen, Echtheit, Zuneigung, Wertschätzung – und die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen.“ Er würdigte damit nicht nur die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Jahren, sondern auch das Miteinander innerhalb der Klasse.

Herzen mit Schullogo

Ein emotionaler Moment war die symbolische Übergabe eines Herzens mit dem Schullogo als Andenken. Die Feier wurde anschließend durch kreative Beiträge der Hauptstufenklassen bereichert: Ein Fotoquiz, ein Trommelstück und ein selbstgestaltetes Musikvideo sorgten für Begeisterung und viel Applaus.

Schließlich überreichte Klassenlehrer Jonas Funkenweh die Zeugnisse und richtete persönliche und wertschätzende Worte an jeden Schüler. Den Dank gaben die Schülerinnen mit bewegenden Worten zurück.

Ehrung an Elternbeiratsvorsitzende

In diesem Rahmen wurde auch Beate Wilke, langjährige Elternbeiratsvorsitzende, für ihr Engagement mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Den stimmungsvollen Abschluss bildete ein liebevoll Imbiss, den die Hauptstufenschülerinnen unter der Leitung von Eva Neidhart vorbereitet hatten. In lockerer Atmosphäre wurde gegessen, gelacht und auf die gemeinsame Zeit zurückgeblickt.