Jedes Jahr werden Unternehmen mit dem Titel „Ehrenamtsfreundliche Arbeitgeber“ vom Land Baden-Württemberg gekürt, die es ihren Mitarbeitern ermöglichen, ihr Ehrenamt für den Bevölkerungsschutz während der regulären Arbeitszeiten nachzugehen.

So wurde in diesen Tagen im November in Freudenstadt die Firma Leibold und Amann Präzisionstechnik aus Wilflingen durch Innenminister Thomas Strobl dafür ausgezeichnet. Diese wurde durch die Feuerwehr Wilflingen dafür nominiert, da in dem Unternehmen zahlreiche Mitarbeiter dem Bevölkerungsschutz ehrenamtlich dienen.

Lesen Sie auch

Nun einer von 32

Zu den 32 aufgelisteten ehrenamtsfreundlichen Arbeitgebern in Baden-Württemberg darf sich nun die Firma Leibold und Amann zählen, gratulierte die Feuerwehr.