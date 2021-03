1 Ist zurzeit ein Wolf in Baiersbronn unterwegs? Foto: Dennis - stock.adobe.com

Ist zurzeit ein Wolf in Baiersbronn unterwegs? Nach einem Riss in Mitteltal könnte das möglich sein.

Baiersbronn-Mitteltal - Dass ein Stück Rotwild von einem hundeartigen Tier verfolgt, in den Bach getrieben und dort gerissen wurde, wurde am 9. März am späten Abend am Ortsende von Mitteltal beobachtet. Aufgrund der Umstände und Spuren erscheint es möglich, dass es sich dabei um einen Wolf handelte, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Das Vorkommnis wurde am Morgen danach vom Wildtierbeauftragten Peter Daiker unter Mithilfe von Mitarbeitern des Nationalparks ausführlich dokumentiert und der für das Wolfsmonitoring zuständigen Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg gemeldet. Es wurden Proben entnommen, die beim Forschungsinstitut Senckenberg untersucht werden. Eine endgültige Bewertung des Geschehens kann erst nach Abschluss der Untersuchungen und Auswertung der Proben stattfinden.

Sichtung in Siedlungsnähe nicht bedenklich

Dass der Wolf damit in Siedlungsnähe gerückt sein könnte, sieht Daiker in diesem Fall als nicht bedenklich. Falls es sich um einen Wolf gehandelt habe, habe er sich völlig normal verhalten, als er Wild verfolgte, so Daiker im Gespräch mit unserer Zeitung.

Alle bestätigten Wolfsnachweise können unter um.baden-wuerttemberg.de abgerufen werden. Weitergehende Fragen beantwortet Wildtierbeauftragter Peter Daiker.