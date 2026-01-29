Wildtierpark Alexanderschanze: Weg frei für Rückkehr der „sanften Riesen“ – 1,8 Millionen Euro für Wisentgehege

Seit über zehn Jahren gibt es den Förderverein Wildtierpark Alexanderschanze, der an der B 28 bei Freudenstadt eine Heimat für Wisente schaffen will. Nun ist er seinem Ziel ganz nah.
An prominenten Unterstützern mangelte es dem Projekt nicht. TV-Legende Frank Elstner engagiert sich als Botschafter des Wildtierparks Alexanderschanze, tauschte sich Anfang 2023 persönlich mit Beteiligten aus und posierte für ein Foto, auf dem er an der Seite des damaligen Freudenstädter OBs Julian Osswald einen Plan für das Wildtiergehege in die Kamera hält.