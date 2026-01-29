Wildtierpark Alexanderschanze: Weg frei für Rückkehr der „sanften Riesen“ – 1,8 Millionen Euro für Wisentgehege

Seit über zehn Jahren gibt es den Förderverein Wildtierpark Alexanderschanze, der an der B 28 bei Freudenstadt eine Heimat für Wisente schaffen will. Nun ist er seinem Ziel ganz nah.

An prominenten Unterstützern mangelte es dem Projekt nicht. TV-Legende Frank Elstner engagiert sich als Botschafter des Wildtierparks Alexanderschanze, tauschte sich Anfang 2023 persönlich mit Beteiligten aus und posierte für ein Foto, auf dem er an der Seite des damaligen Freudenstädter OBs Julian Osswald einen Plan für das Wildtiergehege in die Kamera hält.

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) sagte bereits 2016 seine Unterstützung zu, und mit dem Zoo Karlsruhe hat der Förderverein Wildtierpark Alexanderschanze einen Partner, der die Wisente bereitstellt und veterinärmedizinisch betreut.

Allem voran das Geld war der entscheidende Faktor, für den der Förderverein, dem Osswald vorsitzt, seit der Gründung im Jahr 2015 kämpfen musste. Jetzt stehen die benötigten Mittel bereit: Zwei Millionen Euro werden dem Nationalpark zur Errichtung eines Wildgeheges bereitgestellt, wie nun im Nationalparkgesetz verankert ist. Das Geld stammt aus dem Verkauf der Anteile des Landes an der Holzhandelsgesellschaft Murgschifferschaft.

„Wetten, dass...?“-Erfinder Frank Elstner (Dritter von links) zählt zu den Unterstützern des Projekts, das vom Förderverein um Julian Osswald (rechts daneben) vorangetrieben wird. (Archivfoto) Foto: Rath/Stadtverwaltung

Für Osswald eine überfällige Entscheidung: „Es gibt keinen Nationalpark, der nicht irgendein Tiergehege hat.“ 1,8 Millionen Euro aus der Summe sind laut Beschluss des Nationalparkrates für die Errichtung des Wisentgeheges an der Alexanderschanze vorgesehen, um die sich der Nationalpark selbst kümmern wird.

Den Zweck des Fördervereins sieht Osswald trotz der für ihn erleichternden Nachricht „noch nicht ganz erfüllt“. Er wolle den Nationalpark bei der Umsetzung begleiten, sei mit Britta Böhr, Leiterin der Nationalparkverwaltung, und Zoodirektor Matthias Reinschmidt im engen Austausch.

Zeitplan steht noch nicht

Wann das Gehege an der B 28 gebaut wird und die Wisente umziehen können, ist noch unklar. Osswald betont aber: Er habe jetzt zehn Jahre lang an diesem „Brett gebohrt“, da komme es auf ein halbes Jahr mehr oder weniger auch nicht mehr an. „Wichtig ist für mich, dass nach zehn Jahren eine Festschreibung des Geldes da ist.“

Noch einige Fragen zu klären

Einige Fragen sind noch zu klären – etwa wie viele Wisente in dem Gehege angesiedelt werden. Osswald erklärt, es gebe noch unterschiedliche Auffassungen, wie viel Fläche ein Tier benötige und nennt vier bis sechs Wisente als Richtwert.

Eine Erweiterung ist denkbar, denn Osswald hofft, für das Projekt Flächen des Landes pachten zu können, um das Gehege auch räumlich an den Nationalpark anzuschließen.

Bohlenwege und Beobachtungsplattformen

Der Zaun müsse so gebaut werden, dass kleinere Tiere ihn passieren können, ohne sich zu verheddern – Osswald nennt hier massive Pfosten mit Drahtseilen oder auch einen massiven Holzzaun als Optionen.

Über sichere Bohlenwege und Beobachtungsplattformen sollen Mensch und Tier sich nahekommen können. Durch das Gefälle biete sich entlang des Geheges eine gute Sicht. Wenn dann noch der Radweg Kniebis/Alexanderschanze an der B 28 gebaut werde, verspricht sich Osswald einen echten „Panoramaweg“.

Osswald macht aber auch deutlich: Es handelt sich nicht um einen Zoo, in dem sich die Tiere auf wenigen Metern aus allen Winkeln beobachten lassen. „Es kann auch sein, dass ein Besucher keinen Wisent sieht.“

„Sanfte Riesen“

Stattdessen geht es Osswald, wie er auch schon im Flyer des Fördervereins deutlich macht, bei dem Projekt vor allem um eines: „Wenn die sanften Riesen zurückkehren, erwacht unsere Sehnsucht nach unberührter Natur.“ Für die Rückkehr der „sanften Riesen“ ist der Weg nun frei.

Wisent

Tier

Der Wisent ist laut WWF das letzte noch in Europa vorkommende Wildrind und das größte und schwerste Landsäugetier des Kontinents. „Sie sind die etwas

Geschichte

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet umfasste laut WWF einst ganz Mittel-, West- und (Süd-) Osteuropa. Auch der Schwarzwald zählte zu seiner natürlichen Heimat. „Lebensraumverlust und Jagd führten ab dem 14. Jahrhundert auch bei uns zur Ausrottung der Art in freier Wildbahn.“ Statt tragisches Symbol für das Artensterben sei der Wisent heute Sinnbild für erfolgreichen Artenschutz. Zucht- und Wiederansiedlungsprojekten sowie dem strengen europäischen Schutzstatus sei es zu verdanken, dass die Population freilebender Wisente heute weltweit wieder mehr als 6200 Tiere umfasse.