Wildtiere in Baden-Württemberg: Was tun, wenn man einem Wolf begegnet?

1 Der Wolf ist zurück in Baden-Württemberg. Wie sollte man sich verhalten, wenn man ihm in der Wildnis begegnet? (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Nachdem der Wolf im Südwesten als ausgerottet galt, erholt sich die Population wieder etwas. Doch um das Tier ranken sich Gerüchte. Wie soll man sich verhalten, wenn man dem scheuen Jäger gegenübersteht?









Er ist zurück. Nachdem der Wolf in Baden-Württemberg wie ganz Deutschland seit mindestens Mitte des 19. Jahrhunderts als ausgerottet galt, begann das Wildtier um das Jahr 2000 herum seine Rückkehr in unsere Gefilde. Aus Osteuropa eingewandert, startete die Wiederbesiedlung zunächst in Sachsen und von da aus zunehmend in ganz Deutschland.