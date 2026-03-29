Wildtiere im Kreis Lörrach: Revierleiter erklärt den Umgang mit Fuchs und Waschbär

Roland Heller ist seit mehr als 50 Jahren Jäger und Ausbilder. Er erklärt, warum Wildtiere die Nähe zum Menschen suchen – und welche Regeln im Siedlungsraum gelten.
Der Weg zur Jagdhütte von Roland Heller führt mitten hinein in einen frühlingshaften Wald. Während auf den Höhen des Schweizer Jura noch Schneereste zu sehen sind, „legt sich der Wald langsam einen grünen Pelz zu“, wie es der Revierleiter ausdrückt. „Das ist meine liebste Jahreszeit.“ Doch wer so lange im Revier unterwegs ist wie Heller, nimmt nicht nur den Wandel der Jahreszeiten wahr – sondern auch, dass Wildtiere zunehmend in die Nähe des Menschen ziehen.