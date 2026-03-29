Wildtiere im Kreis Lörrach: Revierleiter erklärt den Umgang mit Fuchs und Waschbär

Roland Heller ist seit mehr als 50 Jahren Jäger und Ausbilder. Er erklärt, warum Wildtiere die Nähe zum Menschen suchen – und welche Regeln im Siedlungsraum gelten.

Der Weg zur Jagdhütte von Roland Heller führt mitten hinein in einen frühlingshaften Wald. Während auf den Höhen des Schweizer Jura noch Schneereste zu sehen sind, „legt sich der Wald langsam einen grünen Pelz zu“, wie es der Revierleiter ausdrückt. „Das ist meine liebste Jahreszeit.“ Doch wer so lange im Revier unterwegs ist wie Heller, nimmt nicht nur den Wandel der Jahreszeiten wahr – sondern auch, dass Wildtiere zunehmend in die Nähe des Menschen ziehen.

Wildtiere sind im urbanen Raum auf dem Vormarsch – der Kreis Lörrach ist dabei keine Ausnahme. Der Grund: „Städte und allgemein menschliche Siedlungen bieten ein großes Nahrungsangebot und viele Unterschlupfmöglichkeiten“, sagt Heller.

Manche Städte haben mittlerweile einen Stadtjäger

Seit einigen Jahren gibt es für Städte und Gemeinden die Möglichkeit, sogenannte Stadtjäger einzusetzen. Das sind spezialisierte Jäger für den Siedlungsraum – also genau dort, wo normale Jagd schwierig oder eingeschränkt ist.

Das benachbarte Lörrach verfügt mittlerweile über einen eigenen Stadtjäger, Rheinfelden hingegen bislang nicht. Diese Aufgaben im „befriedeten Bezirk“ werden also vielerorts ehrenamtlich übernommen. So ist das auch bei Roland Heller. Dort darf er allerdings nur in wenigen Fällen tätig werden – etwa zur Seuchenprävention beispielsweise bei Tollwut, oder in akuten Gefahrensituationen, etwa wenn ein Tier angefahren wurde und in ein Wohngebiet flüchtet.

Revierleiter Roland Heller bringt mehr als 50 Jahre Jagderfahrung mit. Foto: Boller

Außerdem dürfen einige Wildtiere nach dem Gesetz von Grundstückseigentümern im Siedlungsraum bejagt werden – sofern sie im Besitz eines gültigen Jagdscheins oder eines Fallensachkundenachweises sind. „Wildkaninchen, Rotfuchs und – das Leid vieler Autofahrer – der Steinmarder“, sagt Heller. Allerdings müsse dies zuvor von der Jagdbehörde genehmigt werden, was eine Gebühr von rund 70 Euro koste. Heller betont, dass im befriedeten Gebiet grundsätzlich nicht geschossen werden dürfe und dort vor allem Lebendfangfallen zum Einsatz kämen.

Der Fallenlehrgang ist Teil der Jagdprüfung. Roland Heller, früher Polizeidienststellenleiter in Lörrach, bringt mehr als 50 Jahre Jagderfahrung mit. In diesen Tagen wird er 80 Jahre alt. Er kann von sich sagen, einer der ersten im Landkreis gewesen zu sein, die das Jagdrecht in der Form vermittelt bekamen, wie wir es heute kennen.

Angst vor Füchsen ist oft unbegründet

Damals wurde das „grüne Abitur“ deutlich anspruchsvoller, und die Jagd wurde stärker als Verantwortung gegenüber Natur und Ökosystem verstanden – entsprechend viele scheiterten an der Prüfung. Heller erinnert sich, dass er einer von nur neun Prüflingen war, die sie bestanden haben – bei 59 Teilnehmern. „Es gab viel zu wissen, aber wenig Möglichkeiten zu üben“, sagt er rückblickend. Deshalb wurde er später selbst Ausbilder – eine Aufgabe, die er bis heute ausübt.

Als Jagdpächter gibt es für ihn gewöhnlich ab April viel Aufklärungsarbeit: „Die Leute melden sich aufgeregt und sagen, dass sich bei ihnen ein Fuchs herumtreibt.“ Für Heller ist die Ursache meist klar: Jungfüchse, die ihre Umgebung erkunden. „Das ist keine Tollwut, das ist kindliche Neugier.“ In den meisten Fällen sei der Grund schnell gefunden – etwa Futter auf der Terrasse, eigentlich für die Hauskatze gedacht. „Aber der Fuchs sagt da auch nicht nein.“

Dass sich Wildtiere in besiedelten Gebieten aufhalten, sei nicht zwangsläufig ein Problem, erklärt Heller. „Aber es kann eines werden.“ Um Konflikte zu vermeiden, sollten Mülltonnen gut verschlossen und keine Essensreste offen liegen gelassen werden.

Manchmal ist die Situation jedoch gravierender. Dann ist Heller zum Handeln gezwungen – etwa beim Kleingartenverein „Wühlmäuse“ in Herten. Dort konnte kaum noch Obst geerntet werden, zudem entstanden Schäden an den Gartenhäusern. Die Ursache: „der Waschbär“, sagt Heller. Der Waschbär zählt zu den invasiven Arten. Experten halten es mittlerweile für nahezu unmöglich, ihn zurückzudrängen. Heller bestätigt das: „Er hat keine natürlichen Feinde und Appetit auf alles.“

Auch hier setzte Heller Fallen ein. Ihm ist wichtig zu betonen, was diese nicht sind – auch wenn viele Menschen noch immer ein anderes Bild im Kopf haben: Tötungsfallen. „Solche Methoden sind längst verboten – und das auch völlig zu Recht“, sagt Heller.

Um den Stress für die Tiere möglichst gering zu halten, seien die von ihm benutzten Lebendfangfallen so konstruiert, dass die Tiere lebend gefangen werden und dabei im Dunkeln bleiben. „Kein Licht – dann auch kein Stress für die Tiere.“ Gerät ein „falsches“ Tier in die Falle, könne es in der Regel unversehrt wieder freigelassen werden.

Mit einfachen Mitteln gegen ungebetene Gäste

Die Belastung für die Tiere möglichst gering zu halten, sei oberste Maxime für jeden Jäger, sagt Heller. Dennoch: Ist ein Tier in die Falle gegangen, wird es häufig anschließend tierschutzgerecht erlegt – vor allem, wenn die Jagd der Bestandsregulierung dient.

Doch nicht immer sind Fallen die erste Wahl. In Wohngebieten ist Heller vor allem wegen des Marders unterwegs. „Das Problem ist: Bevor der erste Marder in die Falle geht, sind oft schon mehrere Hauskatzen hineingegangen.“ Deshalb greift Heller auf einfache, aber wirkungsvolle Kniffe zurück, um die Schlupflöcher zu identifizieren: „Ich klopfe ans Gebälk – so treibe ich den Marder aus seinem Versteck.“ Zuvor verstopft er mögliche Einschlupflöcher mit feuchtem Zeitungspapier. Wurde das Zeitungspapier bei der Flucht weggedrückt, hat er den Fluchtweg identifiziert und verschließt das Loch dann dauerhaft. „Dann ist Ruhe“ – vorerst.