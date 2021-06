Entscheidung in Glatt Testzentrum bleibt vorerst geschlossen

Das an Fronleichnam in Glatt eröffnete privat geführte "Walk-in"-Testzentrum bleibt vorerst geschlossen. Das hat die Stadtverwaltung Sulz am Samstagmorgen mitgeteilt. Es war nach massiven Beschwerden kurz nach Eröffnung geschlossen worden.