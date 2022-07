1 Ein Passant hat in der Neckarstraße in Horb einen Fuchs an ihm vorbeilaufen sehen – und sofort die Kamera aus der Tasche gezückt. Foto: Dreher

Ein ungewohnter Anblick: Ein Fuchs läuft am helllichten Tag durch die Neckarstraße in Horb. Ein Passant macht einen Schnappschuss vom Tier und lässt das Foto unserer Redaktion zukommen.















Horb/Waldachtal - Da stellt sich die Frage: Dringt der Fuchs immer mehr in den menschlichen Lebensraum ein, oder handelt es sich bei dem in der Neckarstraße gesichteten Fuchs lediglich um einen Einzelfall? Eine Umfrage unserer Redaktion ergab, dass vor allem Menschen, die in Waldrandnähe wohnen, häufiger mal Begegnungen mit dem Fuchs haben.