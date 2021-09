1 Die Wildschweine richteten in den vergangenen zehn Jahren einen Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro an. (Symbolfoto) Foto: © K.-U. Häßler – stock.adobe.com

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die Auseinandersetzung zwischen Landwirt Michael Rentschler und Jagdpächter Steffen Linder wegen Schäden durch Wildschweine auf einem Acker in Schwarzenberg hat hohe Wellen geschlagen.

Schömberg-Schwarzenberg - Landwirt Rentschler beklagte auf der betreffenden Ackerfläche mit einer Größe von zweieinhalb Hektar in Schwarzenberg einen Schaden In Höhe von rund 10.000 Euro in den vergangenen zehn Jahren. Umgekehrt stellte der betreffende Jagdpächter klar, dass er Hochsitze aufgestellt und die Wildschweine bejagt habe. In diesem Jahr habe er zwei Tiere erlegt. "Eventuell entstandene Wildschäden werden beglichen", versicherte Linder.

Angebot wählen

und weiterlesen. Unsere Abo-Empfehlung: Probeabo Basis 0,00 € Alle Artikel lesen. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € mtl. *

Jederzeit kündbar Jetzt kostenlos testen Jahresabo Basis 69,00 € * Alle Artikel lesen. Ein Jahr zum Vorteilspreis

Danach jederzeit kündbar Jetzt bestellen Bereits Abonnent? Einloggen