Wildschweinplage in Gremmelsbach Jäger bekämpfen Tiere mit modernster Technik

Hochsitz mit Licht und Wärme ausgestattet

Jetzt mussten die Möglichkeiten modernster Technik eingesetzt werden. In erster Linie war der stabile Hochsitz – in der Jägersprache die "Kanzel" genannt – so auszurüsten, dass dem Jäger Nächte hindurch Bequemlichkeit gewährleistet war. Sie wurde mit Licht und Wärme (durch Batterien und Gasflaschen) ausgestattet. An Bäumen befestigte Bewegungsmelder und Funkkameras zeigen dem Mann auf dem Hochsitz, wo sich welches Wild befindet, an das er sich heranpirschen kann.