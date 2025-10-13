Wildpark Pforzheim: Elch-Reise bleibt rätselhaft - jetzt ermittelt die Polizei

Von Pforzheim in die Wildnis und zurück: Elch Erwin sorgt für Schlagzeilen. Noch immer hat seine Geschichte Lücken. Eine Tierpflegerin spricht derweil vom „Happy End“.
Wie Elch Erwin es in den Schwarzwald schaffte, ist nach wie vor ein Rätsel. Weder die Stadt Pforzheim noch das Landratsamt im Ortenaukreis machten dazu bislang neue Angaben. Mittlerweile ist auch die Polizei eingeschaltet und prüft, ob eine strafbare Handlung vorliege. Dabei könne es zum Beispiel um das Tierschutzgesetz gehen, sagte ein Sprecher des Präsidiums in Offenburg. Geplant seien unter anderem Vernehmungen.