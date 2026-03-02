Wildline, Baumwipfelpfad und Co.: Ab sofort ist Parken in Bad Wildbad günstiger – diese Preise gelten jetzt

Erst gingen die Gebühren auf dem Sommerbergparkplatz kräftig nach oben – dann ruderte die Stadt zurück. Das müssen Besucher ab sofort bezahlen.
Das Parken in Bad Wildbad wird ab sofort billiger. Allerdings nur auf dem Sommerbergparkplatz – und auch nur, wenn man es auf die jüngste Erhöhung vom Ende des vergangenen Jahres bezieht. Aber immerhin. Nach der Gebührenerhöhung gab es viel Kritik von den Attraktionen, die Verwaltung ruderte daraufhin zurück und der Gemeinderat stimmte der Änderung der Gebühren bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen mit großer Mehrheit zu.