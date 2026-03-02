Wildline, Baumwipfelpfad und Co.: Ab sofort ist Parken in Bad Wildbad günstiger – diese Preise gelten jetzt

Das Parken in Bad Wildbad wird ab sofort billiger. Allerdings nur auf dem Sommerbergparkplatz – und auch nur, wenn man es auf die jüngste Erhöhung vom Ende des vergangenen Jahres bezieht. Aber immerhin. Nach der Gebührenerhöhung gab es viel Kritik von den Attraktionen, die Verwaltung ruderte daraufhin zurück und der Gemeinderat stimmte der Änderung der Gebühren bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen mit großer Mehrheit zu.

Wer also ab dem 2. März nach Bad Wildbad kommt, kann sich über etwas günstigeres Parken freuen. Die neue Regelung sieht vor, dass künftig auch auf dem Sommerberg Kurzzeitparker eine Stunde lang kostenlos parken können. Sechs Euro werden dann künftig für bis zu drei Stunden fällig statt vorher zwei Stunden. Besucher, die künftig bis zu acht Stunden parken (anstatt fünf), müssen neun Euro bezahlen. Der Tagestarif bleibt mit 18 Euro gleich, wird aber erst ab der neunten Stunde fällig anstatt wie zuletzt beschlossen bereits nach der sechsten. Der Nachttarif bleibt mit zwei Euro ab 20 Uhr unverändert.

Künftig kann man eine Stunde kostenlos parken

Mit der Möglichkeit, auch auf dem Sommerberg für eine Stunde kostenfrei zu parken, komme man dem Bedarf entgegen, zum Beispiel in der Gastronomie oder den Touristenangeboten (Baumwipfelpfad/Wildline) Gutscheine kaufen zu können, jemanden abzuholen et cetera, heißt es in der Sitzungsvorlage. „In diesen Fällen sind sechs Euro Parkgebühr unangemessen, zumal es keine andere Möglichkeit gibt, dort zu parken“, heißt es weiter.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr wurde das Parken – trotz der aktuellen Anpassung – dennoch deutlich teurer. Bis zwei Stunden kosteten da drei Euro, bis zu drei Stunden waren fünf Euro fällig, vier Stunden kosteten sechs Euro. Der Tageshöchstsatz lag bei sieben Euro, der liegt jetzt bei 18 Euro, das ist mehr als zweieinhalb mal so viel wie im vergangenen Jahr.