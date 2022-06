1 Die Sonnenblumen zwischen Villingen und Schwenningen dürfen dieses Jahr wieder mit den Besuchern um die Wette strahlen. Foto: Archiv/Eich

Villingen-Schwenningen - Das beliebte Sonnenblumenfeld, genau zwischen Villingen und Schwenningen gelegen, soll wieder öffnen. Wann, ist allerdings noch die Frage.

"Der Boden ist aktuell sehr trocken. Deshalb können wir bisher noch nicht sagen, wann die Sonnenblumen wieder blühen", so Claudia Wildi, Diplom Betriebswirtin und Marketing-Beauftragte des Wildigarten. "Aber gesät sind sie schon. Eigentlich ist alles bereit."

Veränderungen sind nötig

Die einzige Änderung, die es dieses Jahr geben wird, ist die andere Anordnung der Felder. Wo im vergangenen Jahr Getreide stand, wachsen nun die Sonnenblumen. Das ist nötig, damit die einzelnen Pflanzen mit den nötigen Nährstoffen versorgt werden können. "Da muss man auf die Natur hören", erklärt Wildi.

Vielfach zerstört­

Doch nicht immer lachte die Sonne für die Sonnenblumen: Des Öfteren ist das Feld der Wildis mutwillig zerstört worden. Wie im September 2016, als dekorative Elemente, wie Strohbett oder Aussichtsstuhl, angezündet wurden. Auf die Frage, was gegen Vandalismus zu tun sei, antwortet Wildi, dass sich nichts dagegen unternehmen lasse. Man wolle den Spaß nicht allen verderben nur, weil sich einzelne nicht benehmen können. "Der Fokus liegt auf einem positiven Lebensstil", zwinkert Wildi.

Das Miteinander ist das Besondere

Aber was macht das Blumenfeld denn so besonders? "Was wir hier betreiben, ist nichts Kommerzielles. Alle sind gut drauf, es gibt ein Miteinander. Die Besucher strahlen mit den Sonnenblumen um die Wette", erzählt Wildi lachend. Dabei nutze jeder das Feld gänzlich anders. "Die Leute kommen zum Spazierengehen, egal ob mit oder ohne Hund, oder einfach nur zum Picknicken."

Auf die besondere Idee mit dem Feld ist Ehepaar Wildi übrigens gekommen, weil sie "der Stadt und ihren Bewohnern etwas Gutes tun wollen". Das Feld soll Verbundenheit zwischen Villingen und Schwenningen signalisieren. Doch nicht nur das: "Das Feld macht uns ja auch selber Freude", schmunzelt Wildi.

