1 Die Tiere im Meßstetter Wildgehege werden stets gut mit Wasser versorgt. Foto: Hohann Archiv

Seit Wochen liegen die Temperaturen recht hoch. Die Wiesen sind verdorrt, die Bäche führen nur wenig Wasser. Wie geht es eigentlich den Wildtieren?















Link kopiert

Meßstetten - Im Wildgehege in Meßstetten geht es den Tieren bei Temperaturen über 30 Grad recht gut, erzählt Jörg Hohmann von den "Aktiven", die sich um die Hirsche, Wildschweine, Pfauen, Kaninchen, Mufflons und Ziegen im Wildgehege am Meßstetter Stadtrand kümmern. Noch wichtiger als das Fressen ist in diesen Tagen das Trinken. "Wir schauen besonders darauf, dass alle Tiere im Gehege genügend Flüssigkeit haben", erklärt Hohmann. Beim täglichen Versorgungsgang werden also alle Tröge mit Wasser aufgefüllt, kein Tier muss dursten. An der Fütterung hingegen wird laut Hohmann nichts geändert. Die Wildschweine bekommen sowieso im Winter und Sommer gleichermaßen spezielles Futter. Die Hirsche hingegen finden auch trotz Dürre noch genügend Futter im Wald.

Trotz Dürre noch genügend Futter

Die Lage im Wald kommt den meisten Tieren in der prallen Mittagshitze gelegen: Die Bäume spenden Schatten, sie finden immer einen kühlen Rückzugsort. Die Gehege der Mufflons und Ziegen sind allerdings außerhalb Waldes. Die Tiere haben Schutzhütten in denen sie Schatten finden, doch Hohmanns Beobachtungen nach machen vor allem die Mufflons davon recht wenig Gebrauch. "Sie scheinen gut angepasst zu sein", vermutet er.

Kooperation mit Tafel

Die verdorrten Wiesen geben derzeit wenig Grünfutter für die Ziegen und Kaninchen her. Glücklich sind die Aktiven des Wildgehegevereins daher besonders, dass sie eine Kooperation mit der Albstädter Tafel haben: Obst, Salat und Gemüse, das nicht mehr an Menschen abgegeben werden kann, wird an die Tiere verfüttert. Ein Jäger, der sich ebenfalls im Wildgehege engagiert, hat die Wildtiere im Blick, die sich nicht auf die Versorgung durch den Menschen verlassen können. Er weiß aber, dass es im Wald und an dessen Rand noch einige Stellen gibt, die Grün sind und noch relativ saftige Nahrung bieten. Vor allem am Morgen, wenn die Meßstetter Hochebene mit Tau überzogen ist, gebe es Feuchtigkeit.