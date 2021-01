Wildgehege in Bad Herrenalb Spaziergänger dürfen Tiere nicht füttern

1986 eröffnet

"Jede Art von Bewegung kostet Energie und die darf nicht unnötig verbraucht werden", erläutert Zoister das Verhalten der scheuen Tiere, die den Besucher im Wildtiergehege argwöhnisch beobachten. Erst die gewohnten Geräusche beim Eintauchen des Eimers in die Kraftfuttervorräte und der frische Duft von Heu in der Futterraufe lässt die Paarhufer neugierig werden. Trittsicher treten sie aus dem verschneiten Wald und schreiten vorsichtig durch den Neuschnee auf die kleine Lichtung zu, auf der Zoister das Futter offeriert.

Allgemein ist das Rotwild zwar sehr anpassungsfähig, aber von Natur aus kein reiner Waldbewohner.

Das 1986 eröffnete Wildgehege besteht zur Hälfte aus Wald und zur Hälfte aus einer halboffenen Graslandschaft. Während der Mischwald zum Schutz und Deckung für die Tiere dient, bietet die Wiese neben der Lichtung eine ideale Äsungsfläche im Sommer. Der Rothirsch kann etwa 20 Jahre alt werden und wiegt im Schnitt 160 bis 250 Kilogramm, während die Hirschkuh etwa ein Viertel bis ein Drittel leichter ist als der Hirsch und sich im Winter mit einem graubraun gefärbten Fell zeigt.

Allein acht Tonnen Rüben pro Jahr

Die im Gehege lebenden Tiere müssen ganzjährig mit Hafer und Wildfutter versorgt werden. Im Winter wird die Kost zudem durch Heu und Steckrüben erweitert.

"Allein an Rüben verfüttere ich acht Tonnen pro Jahr", so der Wildhüter, der rund ums Jahr dem Rotwild eine nährstoffreiche Kost bietet. Denn die Tiere sind keine reinen Grasfresser. Begehrt sind die Rinden und Zweige des Mischwaldes – die allerdings auch markante Spuren im Wald hinterlassen. Da die Trockenperioden der vergangenen Jahre nur wenig Graswuchs im Gelände ergaben, hat der Wildhüter im vergangenen Sommer die Brombeerhecken am Waldrand abgemäht und die Dornenbüsche ins Gehege geworfen. "Das ist das beste Futter weit und breit und ein echtes Zuckerbrot für die Tiere", so Zoister, der mit Leidenschaft die Verantwortung für den Bestand und das Wohlergehen der prachtvollen Schwarzwälder Hirschart trägt und im gleichen Atemzug darauf verweist, dass Spaziergängern die Fütterung der Wildtiere generell untersagt ist.

Das Tiergehege ist ein beliebtes Ausflugsziel und lässt sich mit einer Wanderung durch den verschneiten Winterwald im Dobeltal verbinden. "Vor Coronazeiten waren immer viele Schulklassen vor Ort, um sich die Tiere anzuschauen", weiß Zoister zu berichten. Mittlerweile kommen "Einzelgäste", die das Dobeltal als ruhiges Refugium für sich im Wald entdeckt haben. "Im Frühjahr, wenn sich hier der Nachwuchs einstellt, wird es im Dobeltal auch wieder lebhafter zugehen", so Zoister, der den Rothirsch mit seinem eindrucksvollen Geweih betrachtet. "Seinen Kopfschmuck wird er dann allerdings abwerfen und sich erst zur Brunftzeit im Herbst mit einem noch größeren Geweih präsentieren." An der Anzahl der Geweihenden kann das Alter eines Hirsches bestimmt werden. Zoister, der seinen prachtvollen Bock im Gehege liebevoll "Seppl" nennt, beschreibt den Herr der Herde wie folgt: "Der ist im fünften Jahr und hat den vierten Kopf." Als Einjähriger ist der mittlerweile stattliche Hüter einer sechsköpfigen Herde ins Dobeltal gekommen und hat seine Manneskraft schon als Jüngling vererbt. "Der hatte das Geweih schon geschoben und im Jahr darauf drei Kälber", berichtet Zoister, der für das Frühjahr 2021 ebenfalls so viel Nachwuchs erwartet.