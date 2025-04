1 Auch ein Treffer von Enes Isik – hier eine Szene aus dem Hinspiel – reichte nicht für ein Erfolgserlebnis in Reutlingen. Foto: Kara

Die U23 der TSG Balingen kassiert am Ostersamstag eine 3:5-Pleite bei den Young Boys Reutlingen. In einer wilden Partie fällt die Entscheidung erst in der Schlussphase.









Link kopiert



Die 350 Zuschauer, welche am Ostersamstag den Weg in den Medica Logistik Park in Reutlingen gefunden haben, werden dies sicher nicht bereut haben. Die gastgebenden Young Boys und die TSG Balingen II boten in den 90 Minuten beste Unterhaltung.