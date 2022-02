"Doc Fischer" Fernsehteam dreht mehrere Stunden in Rottweiler Arztpraxis

Ein Kamera- und Redaktionsteam des Südwest-Fernsehens hat am Samstag mehrere Stunden in Rottweil gedreht. Die Aufnahmen in der Schwerpunktpraxis für Ernährungsmedizin und Prävention von Ärztin Martha Ritzmann-Widderich erfolgten für die Sendung "Doc Fischer".