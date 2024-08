Wilder Müll in Schonach: Gemeindeverwaltung will Verstöße konsequent anzeigen

1 Immer wieder findet der Werkhof Schonach Müll an Stellen, an denen dieser nicht entsorgt werden darf. Foto: Gemeindeverwaltung Schonach

Illegale Müllablagerungen künftig intensiver identifizieren und zur Anzeige bringen – das ist das Ziel der Gemeinde Schonach. Denn wird Müll illegal entsorgt, hat das Konsequenzen für alle Bürger. Darauf weist die Gemeindeverwaltung hin.









Wilde Müllablagerungen werden fortan in Schonach intensiv identifiziert und zur Anzeige gebracht. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Denn „mit großem Bedauern und wachsender Verärgerung“ müsse diese feststellen, dass die wilde Müllentsorgung im Wald, auf Wiesen, am Straßenrand oder an Containerstandorten in der Gemeinde immer weiter zunimmt, heißt es in der Mitteilung.