Wilder Michel in Linach: Humorvolle Zeitreise – als Oma noch lebte

Zusammenrücken war angesagt in der „guten Stube“. Dort lauschten viele Zuhörer dem Schwarzwälder Buchautor Elmar Langenbacher. Der ließ sogar Omas Himbeermarmelade dampfen.
Elmar Langenbacher war zu Gast im „Wilden Michel“ und lockte viele Interessierte. Jeder Platz in der „guten Stube“ mit dem Kachelofen war zur Freude von Urs Fischbach und seinem Team belegt. Der in Hornberg aufgewachsene Buchautor und Schwarzwälder Geschichtenerzähler Elmar Langenbacher, manchem bekannt aus SWR 1 Leute, hatte Geschichten aus seinem Schwarzwald-Bestseller „Als Oma noch lebte. Eine Kindheit im Schwarzwald.“ im Gepäck.