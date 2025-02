Die Saison 2025 kann beim „Zum Wilden Michel“ in Linach beginnen. antenne 1 Neckarburg Rock & Pop ist dabei Partner des „Michels“.

Noch liegt der idyllische Michelhof im ruhigen Winterschlaf, doch ab dem 20. Februar wird’s wieder wild: Saisonauftakt! Donnerstags noch ruhig mit lustigem „Michel“-Bingo, freitags laut mit neuem Event.

Denn ab Februar findet jeden dritten Freitag im Monat der antenne 1 Neckarburg Rock & Pop-Rockhock statt mit Livemusik von regionalen Bands, Motorradtreffen, BBQ oder anderem. Jeden Monat ein anderes cooles Programm. Premiere ist am 21. Februar ab 18 Uhr. Welche Band die Bühne rockt, wird kurz vorher bekanntgegeben.

Wer als Zuschauer dabei sein will, kann sich Plätze reservieren. Dafür schickt man einfach eine kurze Mail an die info@zumwildenmichel.de.

Bands können sich bewerben

Regionale Bands – egal ob Rock oder Pop, groß oder klein, jung oder alt, Hauptsache wild genug, um die Michelbühne zu rocken – können sich unter rockhock@antenne1-neckarburg.de bewerben (Infos zur Band: ein kurzes Porträt, zwei bis drei Hörproben und ein Bandfoto). Ob man beim wilden Michel das eigene Können unter Beweis stellen darf, entscheidet das Los.

„Wir freuen uns riesig auf das, was kommt,“ grinsen Urs und Ute Fischbach, Betreiberpaar des „Wilden Michels“ und ergänzen: „Radio antenne 1 Neckarburg Rock & Pop ist genau der richtige Partner für uns, weil dieser Radiosender mitten in unserer Region sitzt und Regionalität uns wichtig ist. Wir sind gespannt, welche Bands bei uns auftreten werden und sind uns sicher: Der Rockhock wird ein neuer wichtiger Treffpunkt für alle Musikverrückten aus der Region.“ Jeden dritten Freitag im Monat startet der antenne 1 Neckarburg Rock & Pop – Rockhock beim „Wilden Michel“. Es wird wild, laut und lustig.

Mehr Infos gibt es unter https://www.antenne1-neckarburg.de/antenne-1-neckarburg-rock-pop/aktionsseiten/rockhock.html

Wilder Ort im idyllischen Schwarzwald

Das ist der „Wilde Michel“ in Linach. Als Campingplatz mit Ferienwohnungen, uriger Gaststube und wilder Eventlocation ist der traditionelle Michelhof heute ein Ort für jeden - Motorradfahrer, Familien, Ortsansässige, Urlauber, Camping- und wanderbegeisterte Naturliebhaber, Partyleute und Co. Denn auf dem Michelhof - umgeben von Natur pur - wird es gerne mal laut und wild mit Partys, Konzerten und Festivals aller Art: Rock, Blasmusik, Electro oder Kabarett, hier geht immer was. Auch private Events wie Hochzeiten, Geburtstage oder Firmenfeiern werden hier gefeiert. Immer getreu dem Motto: Ein Mix aus traditionell-schwarzwälderisch und unkonventionell-modern - eben anders, regional und wild.