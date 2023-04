ELR-Mittel stoßen Investitionen in Millionenhöhe an

Wilder Michel in Linach

1 Der Wilde Michel in Linach bietet bereits einige Ferienwohnungen. Mit Hilfe von ELR-Mitteln werden zwei weitere geschaffen. Foto: Wilder Michel

„Der ELR-Fördertopf ist sowohl für die Stadt als auch für Privatpersonen und Unternehmen sehr wichtig“, betont die Furtwanger Stadtverwaltung. Aktuell wurden aus dem Fördertopf 314 105 Euro bewilligt, die dem Wilden Michel in Linach zugute kommen.









Beispiele für Projekte, die mit Zuschüssen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) realisiert wurden, hat die Stadtverwaltung parat. Pressesprecherin Francesca Hermann nennt als gewerbliche Maßnahme unter anderem einen Firmenneubau auf der Neueck und als kommunales Vorhaben das Dorfgemeinschaftshaus in Rohrbach.

Das Landesministerium für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz informiert nun über die Bewilligung weiterer ELR-Mittel für Furtwangen in Höhe von 314 105 Euro, mit denen ein Investitionsvolumen von 2,17 Millionen Euro angestoßen werde.

Privat- und Ferienwohnungen sowie Massenquartier werden bezuschusst

Es handle sich um zwei Projekte im Wilden Michel, wie dessen Geschäftsführer Urs Fischbach auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Rund 110 000 Euro der Fördersumme sei für die Mitfinanzierung zweier Privatwohnungen vorgesehen, der restliche Zuschuss in Höhe von rund 204 000 Euro fließe in die Schaffung zweier Ferienwohnungen und eines Massenquartiers für bis zu 25 Personen. Sowohl die beiden Privatwohnungen als auch die zwei Ferienwohnungen und das Massenquartier entstehen im großen Hofgebäude des Wilden Michels. Die Gesamtinvestition belaufe sich auf 2,17 Millionen Euro. „Ich freu mich hier ein Loch in den Bauch“, ist Fischbach dankbar für die ELR-Zuwendung von 314 105 Euro.

Die Nachfrage nach Ferienwohnungen und Campingplätzen ist enorm. Fischbach hat bereits vier Wohnungen im Gebäude als Ferienwohnungen hergerichtet. Eine fünfte ist derzeit in Arbeit, die, obwohl sie noch gar nicht fertiggestellt und mit Bild online gezeigt wird, bereits gebucht worden sei.

Online-Buchungsmöglichkeit wird gerne angenommen

Die Online-Buchungsmöglichkeit wird rege genutzt, ist aber bei den Campingplätzen in Baden-Württemberg noch die Ausnahme. Das nimmt Fischbach aus einem jüngsten Treffen von Campingplatzbetreibern mit 30 Teilnehmern mit, von denen nur drei ihren Gästen eine Online-Buchung anböten. Ebenfalls für Fischbach eine überraschende Aussage bei dem Treffen: Es gebe in Deutschland drei Mal so viele Wohnmobile wie Wohnmobilstellplätze.

Der Wilde Michel ist auf Expansionskurs. So sollen die weiteren Ferienwohnungen, für die jetzt ELR-Mittel bewilligt wurden, in diesem und dem nächsten Jahr realisiert werden. Im Jahr darauf, also 2025, möchte Fischbach die Zahl der Stellplätze auf dem Campingplatz von derzeit 34 auf dann 50 ausbauen. Auf dem Gelände gebe es entsprechend Platz.

„Bei uns darf man laut sein“

Das Konzept des Wilden Michels kommt an. Wobei sich das Konzept deutlich von den üblichen Campingplätzen unterscheide: „Bei uns darf man laut sein, singen, grillen und ein Lagerfeuer machen“, so Fischbach. Am Wochenende, wenn verschiedene Veranstaltungen geboten würden, seien es Konzerte oder Theaterstücke, könne es eben geräuschvoller zugehen. Die Nachtruhe sei dann frühestens um 2 Uhr. Darauf würden die Gäste im Buchungsportal hingewiesen. Und sie kommen trotzdem oder gerade deshalb. Unter der Woche hingegen sei es ruhig, so Fischbach.

Der Wilde Michel sei nicht nur bei Campern beliebt, sondern auch bei der Bevölkerung in der Region. Zu den Bingoabenden donnerstags kämen die Leute von Wolterdingen bis Simonswald, nennt Fischbach ein Beispiel.