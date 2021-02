"Wilder Mann" in Bösingen Wirtsleute loben Zusammenhalt während Corona-Krise

Bösingen - Die Hände in den Schoß zu legen, ist nicht die Art von Günter und Annette Müller. Für die Wirtsleute war während des "Lockdown" klar, dass sie etwas tun wollen. Deshalb wurde gleich in der ersten Novemberwoche der "To go-Service" reaktiviert, der bereits im Frühjahr seine guten Dienste getan hatte.

An drei Tagen in der Woche bietet ihn der "Wilde Mann" an. Vier Gerichte stehen zur Auswahl, diese Essen, aber auch eine individuelle Zusammenstellung der verschiedenen "Bausteine", können bestellt werden. Das Abholen werde dann zeitlich so getaktet, dass es konform mit den Corona-Regelungen gehe, so Müller. In der Regel kommen die Gäste im Fünf-Minuten-Abstand ans Fenster.