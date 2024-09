Ein Kunsthandwerkermarkt, ein verkaufsoffener Sonntag und Modenschauen – all das lädt am Wochenende zum Bummeln in Baiersbronn ein.

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Baiersbronn lädt für das Wochenende wieder zum „Wilden Herbst’“ ein. Wie der HGV in einer Mitteilung informiert, gehört dazu ein buntes Angebot.

So präsentieren sich am Samstag, 21., und Sonntag, 22. September, Kunsthandwerker aus ganz Süddeutschland auf dem Rosenplatz, um Kunst und Kunsthandwerk an den Mann zu bringen.

Keramik, Gedrechseltes, Holzkunst, Schmuck, Genähtes, Taschen, Saunazelte, Lederwaren – für jeden Geschmack ist laut der Mitteilung etwas dabei. Der Kunsthandwerkermarkt auf dem Rosenplatz ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Geschäfte öffnen auch am Sonntag

Am Sonntag laden die Geschäfte zum Bummeln ein – von den Outlets in der Murgtalstraße über die Freudenstädter Straße bis an den Rosenplatz. Am verkaufsoffenen Sonntag sind die teilnehmenden Geschäfte von 12 bis 17 Uhr geöffnet. In der Forbachstraße ist am Sonntag zudem wieder die kulinarische Meile zu finden. Dort gibt es auch Livemusik sowie ab 13 und ab 15 Uhr Modenschauen mit der aktuellen Herbstkollektion.

Mit dem Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium nimmt der HGV eine Tradition aus früheren Jahren wieder auf. Die Schüler der beiden sechsten Klassen haben in Hinblick auf die Gartenschau Kunstwerke hergestellt, die entlang der Freudenstädter Straße/Schelklewiese präsentiert werden – verknüpft mit einem Gewinnspiel für Kunden und Gäste. Zu gewinnen gibt es Baiersbronner Einkaufsgutscheine. Die Schüler werden für ihren Schullandheimaufenthalt vom HGV bezuschusst.