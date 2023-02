Mann klaut Auto in Kehl und fährt davon – mit Kind auf dem Rücksitz

Eine Mutter hat am Montag in Kehl einen absoluten Alptraum erlebt: Als sie ihren Wagen für Besorgungen kurz abstellte, ließ sie den Schlüssel stecken. Ein 44-Jähriger stieg in das Auto und fuhr davon – mit ihrer elfjährigen Tochter auf dem Rücksitz.









Die Fahrerin hat am Montag kurz nach 15 Uhr ihren Wagen mit französischer Zulassung am Bahnhofvorplatz in Kehl abgestellt. Laut Polizei wollte sie eine kurze Besorgung erledigen. Ihr elfjähriges Kind blieb in dieser Zeit auf dem Rücksitz des Wagens sitzen; den Schlüssel hatte sie im Fahrzeug stecken lassen.

Kurz darauf nahm das Drama seinen Lauf: Ein zu diesem Zeitpunkt noch Unbekannter setzte sich laut Zeugenaussagen hinters Steuer des Wagens und fuhr mit dem Auto samt Kind in Richtung Frankreich davon.

Verfolgungsjagd führt über Frankreich zurück nach Deutschland

Nachdem die Polizei alarmiert worden war, wurden unmittelbar Bundespolizei und die „Police Nationale“ verständigt. In Frankreich konnte die Einsatzkräfte die Verfolgung des Mannes aufnehmen. Dieser fuhr über die Pierre-Pflimlin-Brücke bei Neuried wieder nach Deutschland zurück und steuerte von dort über die Anschlussstelle der A 5 in Offenburg in Richtung Süden.

Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei verfolgten den Wagen bis nach Kappel-Grafenhausen. Dort konnte der Flüchtige von Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 44 Jahre alten Mann, der in Frankreich gemeldet ist.

44-Jähriger verursacht auf der Flucht mehrere Unfälle

„Wie sich herausstellte, stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Das 11-jährige Mädchen wurde von den Polizisten in Sicherheit gebracht. Es blieb trotz der waghalsigen Fahrt unversehrt.

Auf der Strecke von Kehl über Frankreich bis nach Kappel-Grafenhausen hatte der Fahrzeugdieb auf seiner Flucht mehrere Autos zum Teil erheblich beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er zwei Unfälle in Kappel verursacht sowie weitere Blechschäden in Rust hinterlassen haben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Geschädigten oder Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0781/21 42 00 zu melden.

Deutsche und französische Polizei arbeiten reibungslos zusammen

„Durch die reibungslose Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Sicherheitsbehörden, auch über die deutsch-französische Grenze hinaus, konnte die Verfolgung gegen 15.50 Uhr erfolgreich beendet werden“, betont die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Beamten der Kriminalpolizei dürfte das Motiv des polizeibekannten Tatverdächtigen im Diebstahl des Wagens zu suchen sein. Die Ermittlungen sind in vollem Gange.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde auch ein Ermittlungsverfahren wegen des dringenden Verdachts der Freiheitsberaubung eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Offenburg ordnete die vorläufige Festnahme an. Die Beantragung eines Haftbefehls werde zeitnah geprüft, heißt es von der Polizei.