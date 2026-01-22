Wilde Nacht und Umzug geplant: So wollen die Narren in Lahr-Sulz feiern

In Lahrs größtem Stadtteil wird gefeiert – erst bei der Wilden Nacht, dann mit einem Umzug, mit dem die Schloßbühl-Jäger ihr 33-jähriges Bestehen begehen.
Im vergangenen Jahr hatte die Sulzer Ranzengarde riesiges Pech mit der Terminwahl: Der Umzug zu ihrem 44-jährigen Bestehen war für den 23. Februar geplant, der dann aber auch für die Neuwahlen des Bundestages nach dem Ampel-Aus gewählt wurde. Ein närrischer Zufall, der letztlich auf Kosten der Fasentfreunde ging, denn der Umzug wurde bekanntlich abgesagt.