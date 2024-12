Wilde Mischung in Hechinger Kirche: Das hatte das Chorkonzert im Schein der Knicklichter zu bieten

1 Der Auftritt des Rangendinger Sängerbunds beeindruckte auch mit aufwendig inszenierter Leuchttechnik. Foto: Angela Baum

Beeindruckende Leuchteffekte, AC/DC und „Feliz Navidad“: Der gemeinsame Auftritt des Sängerbunds Rangendingen und der Partyband „Querbeet“ in der Kirche St. Gallus in Hechingen bot eine besondere Kombination an Sinneseindrücken.









Das neugotische Kirchenschiff und insbesondere der Chorraum glühen beinahe in changierenden Rottönen, Grün und Blau, während ein Mix aus Rockhymnen, Kulthits und auch aus sakraler Chorliteratur erschallt: Dass der Sängerbund für das Konzert am Samstagabend auch die Partyband Querbeet aus Burladingen mit ins Boot holte, ließ aufhorchen, doch entpuppte sich als gelungenes Gesamtpaket: Der Gemischte Chor und das Chorensemble „voice mr’s“ des Sängerbundes Rangendingen ziehen im Kerzenschein in die Kirche ein. Dann erklingen Glockenschläge – die E-Gitarren stimmen „Hell’s Bells“ von AC/DC an. Dann der Clou: Es erklingt „Knockin on Heavens Door“, der Chor ist in rotes Licht getaucht.