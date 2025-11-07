Wildberger Sanierungsgebiete: Eine „wahnsinnige Innenentwicklung“ erreicht

Eins abgehakt, zwei in vollem Gange: Die Sanierungsgebiete in Wildberg, Gültlingen und Sulz nahmen breiten Raum in der jüngsten Sitzung des Wildberger Gemeinderats ein.
„Das ist ein umfangreiches Paket“, machte Bürgermeister Ulrich Bünger einleitend deutlich, dass die Sanierungsgebiete in der Schäferlaufstadt und ihren Ortsteilen ein ausgesprochen wichtiges Werkzeug für die Innenentwicklung bilden. So habe man sich die Entwicklung der alten Ortsmitten auf die Fahnen geschrieben, die der Rathauschef als Erfolgsgeschichte bezeichnete.