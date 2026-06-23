Wildberger Meister: Ganz schön Wild - der Gourmetkoch und der Ortsvorsteher

Er hat in der deutschen Kochwelt eine außergewöhnliche Stellung. Was eine Zutat für seine Kreationen angeht, setzt Claus Weitbrecht auf räumliche Nähe und hohe Qualität.
Paul Bocuse galt als einer der besten Köche des 20. Jahrhunderts. 1989 wurde er vom Gault Millot sogar zum „Koch des Jahrhunderts“ ernannt. Bocuse gründete 1987 den wichtigsten internationalen Kochwettbewerb für Profiköche, den Bocuse d’Or, der alle zwei Jahre in Lyon stattfindet und als Oscar der Köche gilt. Bei diesem gab es in all den Jahren nur einen Preisträger, der in Deutschland geboren wurde. Und der kocht, arbeitet und lebt in Wildberg: Claus Weitbrecht.