Wildberger Meister: Ganz schön Wild - der Gourmetkoch und der Ortsvorsteher

Er hat in der deutschen Kochwelt eine außergewöhnliche Stellung. Was eine Zutat für seine Kreationen angeht, setzt Claus Weitbrecht auf räumliche Nähe und hohe Qualität.

Paul Bocuse galt als einer der besten Köche des 20. Jahrhunderts. 1989 wurde er vom Gault Millot sogar zum „Koch des Jahrhunderts“ ernannt. Bocuse gründete 1987 den wichtigsten internationalen Kochwettbewerb für Profiköche, den Bocuse d’Or, der alle zwei Jahre in Lyon stattfindet und als Oscar der Köche gilt. Bei diesem gab es in all den Jahren nur einen Preisträger, der in Deutschland geboren wurde. Und der kocht, arbeitet und lebt in Wildberg: Claus Weitbrecht.

Generell gibt sich der Chef des „Talblick“ immer eher etwas zurückhaltend, lässt eher seine Kochkünste sprechen. Aber bei der jüngsten Auszeichnung wollte er dann doch nicht „Nein“ zu einem öffentlichen Pressetermin sagen. Geht es dabei doch um eine wichtige Zutat in seiner Küche und um deren heimische Produzenten: um das Wildbret.

Fleisch liefert wertvolle Nährstoffe wie Eisen, Eiweiß und Vitamine

Wildfleisch hat einen guten Ruf. „Wildfleisch aus der Region ist eine gute und gesunde Alternative zu Fleisch aus konventioneller Nutztierhaltung“, schreibt etwa die Techniker-Krankenkasse auf ihrer Homepage. „Denn frei lebende Wildtiere wie Rehe, Hirsche oder Wildschweine wachsen artgerecht auf und ernähren sich natürlich, frei von Medikamenten oder Hormonen. Ihr Fleisch liefert wertvolle Nährstoffe wie Eisen, Eiweiß und Vitamine.“

Doch obwohl die Tiere in der Region leben, wird fast die Hälfte des Wildfleisches importiert. Deswegen hat der Landesjagdverband eine Kampagne gestartet, um den Absatz heimischen Wildbrets zu erhöhen. Für eine hundertprozentig natürliche und nachvollziehbare Herkunft bürgt das Logo „Wild aus der Region“, das der Landesjagdverband bisher bereits an über 200 Gastronomiebetriebe und Metzgereien verliehen hat. Diese verpflichten sich damit, mindestens 90 Prozent ihres Angebots an Reh- und Schwarzwildfleisch aus Jagdrevieren der Region zu beziehen.

Kreisjägermeisterin Elke Marko Neugebauer (links) übergab Familie Stoll vom "Talblick" in Oberkollwangen die Auszeichnung. Foto: Neugebauer

Dieses Logo prangt nun auch am Eingang von Claus Weitbrechts „Talblick“. Kreisjägermeisterin Elke Marko Neugebauer und Oliver Kugel, Leiter des Hegerings 6 in Wildberg, übergaben dem Meisterkoch die entsprechende Auszeichnung. Der lässt auf seine Wildlieferanten nichts kommen. Denn sein Wild – zu großen Teilen Reh – kommt zu großen Teilen von Rolf Dittus, der nicht nur Wildberger Gemeinderat und Sulzer Ortsvorsteher, sondern auch noch Jäger und ehemaliges Vorstandsmitglied der Kreisjägervereinigung ist.

Die Liebe zu den heimischen Produkten ist bei Weitbrecht zwar groß, aber nicht allumfassend. Wenn es um Szechuan-Pfeffer geht oder um Vanilleschoten, ist dem Meisterkoch das Produkt aus der eigentlichen Heimat dann doch lieber.

Die Aktion „Wild aus der Region“ stößt im Kreis Calw übrigens auf viel Resonanz. Ein paar Tage vor Claus Weitbrecht ging die Auszeichnung an das Landhotel „Talblick“ in Neuweiler-Oberkollwangen. Die beiden „Talblicke“ sind damit Nummer 21 und 22 im Kreis Calw, die sich über diese Auszeichnung freuen können.