1 Bürgermeister Ulrich Bünger, Jutta Kemmer-Hönig, Dieter Dannenmann, Erika Burgun und Rolf Weik (es fehlt Frank Juszczak) Foto: Stadler

Der Gemeinderat Wildberg verabschiedet in seiner letzten Sitzung langjährige Ratsmitglieder.









In der letzten Sitzung des bisherigen Gemeinderates von Wildberg wurden nicht mehr zur Wahl angetretene und ausgeschiedene Ratsmitglieder in feierlichem Rahmen von Bürgermeister Ulrich Bünger verabschiedet. Gleichzeitig mit der Verabschiedung in der Festhalle wurde das bisherige Gremium, so Bünger, von seinen Pflichten entbunden.