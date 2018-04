Wildberg Zustimmung trotz vieler Einwände

Eine "offensivere Vermarktung" kann sich die FW-Fraktion beim Gewerbegebiet "Vor dem Wald" vorstellen. Auch dafür will Dittus die an der Untergrenze von einer halben Million Euro angelangten Rücklagen in den nächsten Jahren wieder erhöhen.

Dieter Dannenmann wollte mit der SPD dem Haushalt zwar uneingeschränkt zustimmen. Kritik und Anregungen hatte aber auch er. Sorgen macht seiner Fraktion der drohende Ärztemangel. Ärgern tut sie sich über den "Dauerbrenner Landesstraße nach Kuppingen", für die Wildberg mit den begonnenen Arbeiten am Abzweig Schotterwerk allerdings jetzt einen "Weckruf an andere" sende. Blieben die dringenden Sanierungen wie etwa Effringer Straße. Den "alten Traum" einer Umfahrung zur B 463 brachte Dannenmann wieder ins Gespräch. Angesichts der jüngsten Kontrollen an den Durchgangsstraßen befürworte auch er jetzt mehr Blitzeranlagen gegen Raser.

"Ein solider Haushalt, die Pflichten sind erledigt"

Der "gute Ruf der Altenarbeit und der Diakonie" freut die SPD-Fraktion. In den Anstrengungen für die Schulen dürfe man auch nach der Schulhofsanierung zum Jubiläum des Bildungszentrums nicht nachlassen. Beim Bauen sollte man nicht nur Einfamilienhäuser und altengerechte Wohnungen ermöglichen, sondern vor allem für junge Familien auch anderen bezahlbaren Wohnraum schaffen, findet die SPD-Fraktion. Dem "Filetstück Bahnhofsareal" müsse hohe Aufmerksamkeit gelten, sagte Dannenmann.

"Ein solider Haushalt, die Pflichten sind erledigt", fasste Michael Gasser für die Bündnisgrünen seine Zustimmung zusammen. "Mehr Mut bei der Umsetzung der Energiewende", forderte er darüber hinaus sowie höhere Ausgaben für Radwege. Kostenlos hingegen sei mehr Verkehrsberuhigung durch Tempo 30.

Die immer größer werdende Einkommensschere zwischen arm und reich gelte es auch lokal zu bekämpfen, so Gasser. Die sozial gestaffelten Betreuungsgebühren seien "das Mindeste", wenn man schon keine Mehrheit für eine völlige Abschaffung finde. Doch stimme seine Fraktion "mit einem lachenden und einem weinenden Auge" dem Haushalt zu.

Aus allen Fraktionen bekam Stadtkämmerer Andreas Bauer Dank und Lob für den so kurzfristig aufgestellten Haushalt. Es wird der letzte "kameralistische" sein. Für das nächste Jahr muss sich die Wildberger Finanzverwaltung in das neue "doppische Rechnungssystem" einarbeiten.