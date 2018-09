Wildberg Zumindest Glücksmomente schenken

"Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie die Kinder da unterrichtet werden. Bei uns wäre das gar keine Schule", sagt seine Frau. "Die haben uns in der Schule begrüßt wie die Könige. Das war mir richtig peinlich."

Aber die Freude über die kleinen Geschenke sei bei den Kindern riesig gewesen. "Da war ein kleiner Junge, der hat den Lollie immer wieder aus seiner Hosentasche geholt und angestarrt. Der konnte sein Glück nicht fassen", sagt Heidi Schneider. "Weil wir in Nepal mit so wenig Geld, so viel Freude schenken konnten, wollen wir nächstes Jahr wieder hinfliegen", erklärt ihr Mann. "Und diesmal wollen wir aktiv Geld sammeln und haben dafür ein Spendenkonto bei der Volksbank eingerichtet." Vielleicht reiche das Geld dann auch, um mehr als eine Schule zu bedenken. "Wir werden jeden Euro in Form von Sachspenden weitergeben. Unsere Reisekosten tragen wir natürlich selbst", so Heidi Schneider.

In Nepal möchte das Ehepaar direkt bei den Schulen nachfragen, was am dringendsten gebraucht werde. "Das kaufen wir dann in Nepal und übergeben es direkt an die Kinder. Von Hand zu Hand." So entstand auch der Name der Spendenaktion "Hand2Hand". "Uns geht es in Deutschland einfach so gut und in Nepal ist seit dem Erdbeben kaum etwas in Gang gekommen. Wir wollenetwas von unserem Glück weitergeben", erklären die Schneiders.

Weitere Informationen: Wer spenden möchte wendet sich per E-Mail an ghsms@gmx.de an Heidi und Gerhard Schneider.