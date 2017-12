Wildberg Zum Jubiläum bis Mitternacht

Wildberg. Und so sprach Mitorganisator Peter Lücke vom Verein "Für Wildberg Bürger- & Gewerbering" von einem sehr gut besuchten Jubiläums-Weihnachtsmarkt. Ihm zeigte die große Resonanz aber auch, dass "die Wildberger Turm-Weihnacht eine feste Institution ist, die man sich gar nicht mehr wegdenken kann". Und weil man in diesem Jahr ein Jubiläum feierte, wurden die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes verlängert sowie das Rahmenprogramm erweitert.

Lob der Besucher gab es dafür, dass an vielen der mehr als 50 Stände nicht nur kulinarische Gaumenfreuden aller Art geboten wurden, sondern ebenso viele weihnachtliche Geschenkideen. "Wir schauen einfach, dass die Mischung stimmt", machte Peter Lücke deutlich. In seinen Augen ergänzen sich vor allem die Turm-Weihnacht und der parallel stattfindende Hobbykünstlermarkt in der Stadthalle ideal. "Das passt gut zusammen", so Lücke.

Vor allem der Samstag hat sich in den letzten Jahren immer stärker zum richtigen Event entwickelt. Und so betonte der Vereinsvorsitzende Torsten Seibold: "Unser Jubiläums-Konzept ist voll aufgegangen". Im Vorfeld hatte er mit Blick auf die verlängerte Öffnungszeit bis Mitternacht noch etwas Bauchweh gehabt, ob nach 22 Uhr noch Betrieb herrschen wird. Doch anschließend betonte Thorsten Seibold: "Das war sensationell, was da noch los war". Vor allem die flammendheiße Show des Feuerkünstlers Jens Coers begeisterte die Besucher. "Das war echt genial und passte genau zur Stimmung", so Seibold.