Wildberg Ziel für die Zukunft: Jüngere mehr in den Blick rücken

Auch für den bald beginnenden Kinderkochclub am Mittwochnachmittag für Acht- bis Zwölfjährige sei die Nachfrage riesig. Generationswechsel gab es immer wieder. Jetzt, so Markus Neumann, will sich der Jugendtreff wieder verstärkt den jüngeren Kids widmen und "das Altersspektrum etwas tiefer ansetzen".