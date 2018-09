Wildberg Zahnzauberei für Grundschüler

Wildberg-Sulz. "Hin und her, hin und her, Zähneputzen ist nicht schwer", tönte es am Montagmorgen durch die Gemeindehalle in Wildberg-Sulz am Eck. Die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit Calw hatte die Grundschüler aus Sulz und Gültlingen zum Zahnzauber mit Zauberer Piccolo eingeladen.