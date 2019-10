Wildberg Wohnhaus brennt komplett nieder

Gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr Wildberg in den Ortsteil Effringen alarmiert. In der Hinteren Gasse in einem Wohn -und Geschäftshaus mit angrenzendem Nebengebäude ein Feuer ausgebrochen. Als wenige Minuten nach der Alarmierung die ersten Kräfte der Feuerwehr Wildberg am Unglücksort eintrafen, ließ der Wildberger Kommandant und Einsatzleiter Daniel Nuding Vollalarm (alle Wildberger Abteilungen) alarmieren. Auch Wildbergs Bürgermeister Ulrich Bünger wurde alarmiert. Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide eilte ebenfalls zum Einsatzort und unterstützte die Einsatzleitung.

Die Löscharbeiten gestalteten sich Anfangs schwierig da eine enge Bebauung vorhanden war und die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun hatten, die angrenzenden Gebäude zu schützen. Es mussten sogenannte Riegelstellungen aufgebaut werden. Somit konnten Anfangs mit sechs C-Rohren die Gebäude vor einem Flammenüberschlag geschützt werden. Der Innenangriff musste nach kurzer Zeit abgebrochen werden, da die Gefahr für die eingesetzten Feuerwehrleute zu groß wurde.

Im Rechten Teil des Gebäudes war eine Werkstatt mit direkt angebautem Lager. Hier waren diverse Öle und Gasflachen gelagert. Diese Behältnisse wurden von dem Feuer zerstört, was im Verlauf noch eine Gefährdung für die Einsatzkräfte darstellte, insbesondere zerbarsten einige Gasflaschen.