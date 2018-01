Wildberg Wildberg hat wieder einen Kämmerer

Wildberg. "Einmal Zahlen, immer Zahlen‹, sagt er an seinem neuen Schreibtisch sitzend und lacht. Im Moment gräbt er sich tief ein in den städtischen Haushalt, um alle Strukturen kennenzulernen. Andreas Bauer hat sich auf die freie Stelle in der Schäferlaufstadt beworben, als er von ihr erfuhr. "Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da überlegt man, wie es beruflich weitergehen soll." Er habe sich an seinem alten Arbeitsplatz zwar wohl gefühlt, aber der Kämmerer in Weil der Stadt wird seinen Job sicher noch einige Jahre ausfüllen. "Also habe ich entschieden, neue Wege einzuschlagen."

Andreas Bauer hat in Sindelfingen Abitur gemacht und ein Studium zum gehobenen Dienst angeschlossen. Er gehörte zum ersten Jahrgang, der mit dem "Bachelor of Arts – Public Management" abschloss. Schon während des Studiums standen verschiedene Praktika in diversen Ämtern auf dem Programm. 2011 verbrachte Andreas Bauer ein halbes Jahr im Calwer Landratsamt in der Abteilung Soziale Hilfen. "Das war eine bewusste Übergangsstelle nach dem Studium, denn ab September 2011 hatte ich die Zusage in der Weil der Städter Kämmerei."

Nur zwei Jahre später stieg er dort zum Stellvertreter des Amtsleiters auf. Diesen Posten bekleidete er bis Ende 2017 und machte parallel auch noch seinen Master an der Steinbeis-Uni in Stuttgart. "Ich freue mich wirklich sehr auf die Aufgaben. Als erstes wird das natürlich der Haushalt 2018 sein, da werde ich jetzt voll einsteigen."