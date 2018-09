Wildberg Wiedersehensfreude nach Pause

Bereits zum 20. Mal haben der Arbeitskreis Flüchtlinge und die evangelische Kirchengemeinde zum Café Welcome eingeladen, und knapp 40 Personen fanden sich nach der langen Sommerpause im Gemeindehaus ein. Die Hälfte waren Kinder und Jugendliche, die sich bei strahlendem Sonnenschein auch im Pfarrgarten austoben konnten. Alle freuten sich, sich nach längerer Zeit wiederzusehen.

Trotzdem schlichen sich auch wehmütige Gedanken ein, da nicht sicher ist, ob und in welcher Form das Café Welcome weiter bestehen bleibt. Durch die vielfach gelungenen Umzüge in eigene Wohnungen außerhalb von Wildberg und die Vermittlung in dauerhafte Arbeitsverhältnis – wichtige Ziele der Integration – nehmen die Möglichkeiten ab, samstags nach Effringen zu kommen. Dies liegt sowohl an den schwierigen Verbindungen im öffentlichen Nahverkehr als auch daran, dass nun die Wochenenden inzwischen anders genutzt werden. So bewahrheitet sich auch im Café Welcome die Weisheit, dass der Wandel das einzig Beständige ist.