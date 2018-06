Wildberg Wieder "super angenommen"

Zwiebelkuchen ist einfach immer ein Verkaufsschlager. Das bewahrheitete sich auch in diesem Jahr. 250 davon verließen am Samstag das Backhaus, ein Teil im Abverkauf am Morgen, ein Teil bei der Hocketse am Nachmittag. Und schon bald wurden die begehrten Backwaren knapp, so groß war die Nachfrage.

Eine ordentliche Menge Flammkuchen kam noch dazu, außerdem 13 Apfelkuchen und etwa 15 Rahmkuchen. Auch rote Würste durften auf der Speisekarte nicht fehlen. Der Appetit hatte einige Besucher zur Hocketse direkt vor dem Backhaus geführt. Ein Stück Kuchen nach dem anderen ging über die Theke, ein Glas nach dem anderen wurde gefüllt.

Wiederholung steht nichts im Weg