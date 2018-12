Wildberg Weihnachtsmann fährt in Kutsche vor

Wildberg-Effringen. Zunächst führte Sonja Bittmann von der gleichnamigen Hundeschule in Effringen mit einem ihrer Hunde in der Reithalle eine beeindruckende Übung vor, bei welcher der Vierbeiner ausgewählte Bälle in ein Tor beförderte.

Danach trabten Annika Braun, Rebecca Häusler, Bea-Lara Simmendinger und Angela Wangner auf ihren Pferden in die Halle. Sie hatten eine anspruchsvolle Dressurquadrille mit Lektionen der Klasse A und L einstudiert.

Aber auch die Springfans kamen bei den Vorführungen auf ihre Kosten: Bei einem rasanten Jump-and-Run-Springen, für welches Michael Deck, Rebekka Funk und Nadine Einsiedler ihre Pferde gesattelt hatte, ging es wesentlich schneller zu als bei der vorangegangenen Quadrille. Nachdem der Reiter jeweils einen kleinen Springparcours überwunden hatte, mussten die Läuferinnen Marit Roller, Letizia Rizzo, Mara Traub, Emely Gauß und Celina Schulze einen Geschicklichkeitsparcours absolvieren.