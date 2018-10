Vor zwei Jahren sind in Hessen drei Geschwister in einem Dorfteich ertrunken. Nun sieht sich der Bürgermeister der dortigen Gemeinde mit einer Anklage wegen fahrlässiger Tötung konfrontiert. Das lässt viele andere Städte und Gemeinden nachdenklich werden. Haftungsrechtliche Fragen werden laut. Auch in Wildberg. Bis diese geklärt sind, wird die Stadtverwaltung die höchste Vorsicht walten lassen und Absperrungen aufstellen, wo der Zugang zu den städtischen Gewässern ungehindert möglich ist. Das heißt: Bauzäune rund um die Hülbe in Effringen, den Klostersee im Kloster Reuthin und am Zugang zur Nagold in der Badtorgasse sollen den Zugang zum Wasser verhindern. Im nächsten Schritt wird die Stadt mit dem Versicherungsgeber klären, welche dauerhaften Sicherungsmöglichkeiten ergriffen werden müssen. So lange müssen die Bauzäune als Provisorium stehen bleiben. Foto: Fritsch