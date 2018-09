Wildberg Vorbereitung läuft seit einem Jahr

Wildberg. Das Bildungszentrum Wildberg beherbergte bis zum Jahr 2017 zwei Schularten unter einem Dach und unterrichtet seitdem als Realschule mit bilingualem Zug. Ziel ist es dabei, primär auf den klassischen Abschluss mit der Mittleren Reife vorzubereiten, aber auch auf die Prüfung nach Klasse 9, dem Hauptschulabschluss. Entgegen dem allgemeinen Trend stieg die Zahl der Schüler, und der Einzugsbereich hat sich vergrößert. Nicht nur aus Wildberg, sondern auch aus Neuweiler, Neubulach oder Nagold-Emmingen, aber auch aus Richtung Herrenberg nutzen junge Menschen den gut funktionieren Schulbusverkehr, um dort zur Schule zu gehen.

Schulleiter Eugen Blumenstock und Bürgermeister Ulrich Bünger als Vertreter des Schulträgers Stadt Wildberg sind sich einig, dass man gezielt und passend zur Schülerschaft und den Lehrern am Bildungszentrum Wildberg einen Weg eingeschlagen hat, der zum Wohlfühlen in der Schule beiträgt und auch seitens des Kollegiums eine hohe Teilhabe spiegelt. Langjährig tätige Lehrkräfte und weitere Schulbeschäftigte, wie Hausmeister oder Verwaltungsangestellte, belegen eine hohe Identifikation mit der Bildungseinrichtung.

"Die Schüler stehen bei uns im Mittelpunkt und profitieren auch von der personellen Beständigkeit an ihrer Schule", sagen Schulleiter und Bürgermeister unisono. Dort könnten sie in einer bilingualen Klasse, die bis zum Abschluss führt, in zwei Sachfächern in englischer Sprache unterrichtet werden. Neu hinzu kam in diesem Schuljahr der verpflichtende Unterricht in Informatik ab Klasse 7. Dafür wurden die Computerräume mit neuen PCs ausgestattet, zwei Tabletkoffer gibt es zusätzlich und PCs in allen Klassenzimmer. "Wir sind gut aufgestellt", sagt Eugen Blumenstock.