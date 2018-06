Wildberg Von schnellem Internet zum Schuppengebiet

Der Ortsvorsteher und der Bürgermeister begrüßten die Bürgerinnen und Bürger im Hof der Grundschule gemeinsam mit der neuen Konrektorin Antje Schühle. Ein "Joint Venture zwischen Kindergarten und Schule", das Ulrich Bünger dann vorstellte, besteht aus der gruppenweisen Verköstigung mit angeliefertem Essen in einem gemeinsamen Mensa-Raum der Schule. Die rund 30 Kindergartenkinder kommen dafür herüber. Nachfragen gab es wegen des seit einem Jahr fertigen Werkraums im Untergeschoss, der aber wegen neuer verschärfter Brandschutzvorschriften bisher noch nicht in Betrieb genommen werden konnte.

Auf dem kurzen Weg hinüber in den Kindergarten Werre war unter anderem die Versorgung mit schnellem Internet Thema, wo laut dem Bürgermeister der freie Markt an seine Grenzen stößt. Denn die Breitband-Versorgung eines möglichen Gewerbegebiets Fockenbrunnen/Waldäcker und von Wohngebieten rentiere sich für die privaten Provider-Firmen nicht unbedingt. Oft ist die Unterstützung durch Zuschüsse und ein Landkreis-Programm nötig, aber dafür muss "Marktversagen nachgewiesen werden", so Baumamtsleiter Arthur Sadlers.

Die Stadt Wildberg ihrerseits versucht bei allen Tiefbaumaßnahmen, Leerrohre bis zur Grundstücksgrenze vorzuhalten. Dafür werden jährlich bis zu 150 000 Euro ausgegeben, so Sadlers. Allerdings setzen die bei Sanierungen auf die Anwohner zukommenden Erschließungsbeiträge Grenzen der Zumutbarkeit. Dass im Gebiet Fockenbrunnen auch eine Erweiterung des dortigen Schuppengebiets angedacht ist, interessiert viele Effringer. Allerdings, so die Rathausspitze, prüfe das Landratsamt die Erfüllung von Auflagen dabei streng.