Wildberg Von Scheu vor dem Wasser gar keine Spur

Von der Theorie zur Praxis ging es im zweiten Block. Nach einer kurzen Einweisung an den Fanginstrumenten durften die Kinder Wassertiere aus dem Bach fischen. Fünf bis sechs verschiedene Tiere pro Kleingruppe waren das Ziel. Strudelwürmer, Eintagesfliegenlarven, Bachflohkrebse und vieles mehr gab es dort zu entdecken.

Sicher in einem Behälter mit Wasser verstaut, brachten die Kinder die Tiere anschließend in ihr mobiles Forschungslabor, das "Ökomobil". Dort beschäftigten sie sich mit den Wasserlebewesen ganz genau und besahen sie sich unter dem Mikroskop. Am Ende setzten sie ihren Fang wieder in seinem Lebensraum aus.

Die Kinder hatten sichtlich Spaß und konnten es kaum erwarten, sich an die Arbeit zu machen. Von Scheu vor dem Wasser keine Spur, auch wenn so mancher doch etwas überrascht von dem schien, was er aus dem Wasser fischte.

Das "Ökomobil" der Staatlichen Naturschutzverwaltung Baden-Württemberg ist seit 1987 im ganzen Land unterwegs. In jedem der vier Regierungsbezirke rollt ein kleiner Bus mit der Aufschrift über die Straßen. Das Motto: "Natur erleben, kennen lernen, schützen". Behandelt werden dabei ganz unterschiedliche Themen.

Etwa 140 Termine nehme Daniel Baumgärtner mit seinem "Ökomobil" jährlich wahr, wie er im Gespräch erzählt. Anfragen gebe es sogar noch mehr. Kein Wunder also, dass Annette Dorns Wunsch, das "Ökomobil" für ihre Schüler nach Wildberg zu holen, nicht gleich erfüllt werden konnte.

Die Klassenlehrerin war bei der Landesgartenschau in Nagold auf das mobile Naturschutzlabor aufmerksam geworden. Seither seien mehrere Versuche, es zu bekommen, gescheitert. Umso glücklicher war sie, dass es endlich geklappt hat.

In Klasse drei sei Wasser bereits ein großes Thema im Lehrplan gewesen. Jetzt in Klasse vier gehe es "mehr um den Forscheraspekt". Dem entsprach das Angebot des "Ökomobils" definitiv.