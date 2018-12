Wildberg Viel Lob für Feuerwehrnachwuchs

Die Jugendfeuerwehr sammelte – wie jedes Jahr - nach der Weihnachtszeit – mit Unterstützung von Einsatzkräften die Weihnachtsbäume ein. Dies tut der Jugendkasse ausgesprochen gut. Weitere Erlebnisse gab es beim Besuch der Eisdisco im Polarion in Bad Liebenzell, bei der Hauptübung der Wildberger Gesamtwehr und bei der Teilnahme an einer Sternfahrt der Jugendfeuerwehr Bad Liebenzell.,

Die Jugendfeuerwehr Wildberg geht mit 25 Jugendlichen (sieben Mädchen und 18 Jungs), betreut von zehn hochmotivierten Betreuern, in das neue Dienstjahr 2019.

"Es ist zwar nicht immer leicht, aber grundsätzlich wird mit den zehn- bis 13-Jährigen die Feuerwehrtechnik spielerisch und mit den 14- bis 17-Jährigen mit Blick auf die Einsatzabteilung vor allem auch der Umgang miteinander gelernt. Bei der Feuerwehr braucht man keine Einzelkämpfer, sondern Teamworker, also eine Gemeinschaft, in die man sich einfügt, die sich gegenseitig unterstützt", so Jugendleiter Dennis Kürschner.