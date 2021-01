Wildberg Verwaltung sorgt selbst für den Segen

Insgesamt wurden 400 Tüten gepackt. Diese Arbeit haben sich Edith Borghetto und Verena Sattler geteilt. 130 Tüten bestellten Interessierte telefonisch oder per E-Mail bei Edith Borghetto. Zehn Helfer verteilten diese in den Teilorten und der Kernstadt. "Ein kleiner Teil der Tüten wurde gleich nach der Segnung derselben von den Gottesdienstbesuchern mitgenommen", berichtet Edith Borghetto. "Die restlichen ›Blanko-Tüten‹ wurden bei Familien eingeworfen, von denen man durch Sternsingerbesuche der vergangenen Jahre wusste, dass ihnen die Sache der Sternsinger am Herzen liegt."

Leider seien in diesem Jahr auch viele leer ausgegangen. "Wir hoffen, dass sich dies bei der nächsten Aktion wieder anders verhält und die Kinder den Segen auf althergebrachte Weise an die Häuser bringen dürfen." Ein paar Tüten stehen auch noch vor der katholischen Kirche in Wildberg und können mitgenommen werden.