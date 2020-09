Wildberg Verkehrslärm ist für viele Sulzer ein Ärgernis

Im vergangenen November wurde daher eine Interessengemeinschaft gegründet, und im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung überreichte Karsten Dengler der Rathausspitze eine Unterschriftenliste. 192 Sulzer machen mit ihrer Unterschrift deutlich, dass es sich bei der hohen Verkehrsbelastung aus ihrer Sicht um ein ernstes Problem handelt. Wie Karsten Dengler als Sprecher der Interessengemeinschaft in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats unterstrich, "leiden wir seit längerem unter dem starken Verkehr", und so könne es nicht weitergehen. Denn die Verkehrsbelastung habe in den letzten Jahren deutlich zugenommen, was nicht nur zu Schäden an den Durchgangsstraßen, sondern auch schon zu Rissen in Häusern oder Schlafstörungen von Anwohnern führe.

Positiv wird in Sulz registriert, dass das Thema von Seiten der Stadt mit der Ankündigung eines Lärmaktionsplans aufgegriffen wurde. Doch frage man sich, was die Stadt plant, wenn die erforderlichen Zahlen und Werte für die weitere Ausarbeitung eines Lärmaktionsplans nicht erreicht werden.