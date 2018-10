Wildberg (mab). Die Stadt Wildberg will die marode Verbindungsstraße von Schönbronn in Richtung Neubulach schrittweise ausbauen. Für einen ersten Abschnitt der Gemeindeverbindungsstraße bis zur Kreuzung werden die Arbeiten schon am 19. Oktober beginnen. Das teilte Bürgermeister Ulrich Bünger dem Gemeinderat mit.