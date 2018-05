Wildberg Variationsreicher Blick durch die Linse

"Unsere Mitglieder sollen fotografieren, was ihnen gefällt", stellte Roland Löffler, Vorsitzender der Fotofreunde Wildberg klar. Ob Einsteiger, Amateur oder Profi, der Verein bietet Interessierten eine Plattform für Austausch und Entwicklung des Hobbys. Von den großformatigen Aufnahmen und deren Bandbreite war denn auch Jens Renner, Calwer Filialdirektor der Sparkasse Pforzheim Calw begeistert. "Es sind etliche überraschende Aufnahmen darunter und Fotoausstellungen sind bei unseren Kunden immer ein willkommenes Angebot", freute sich Renner über die vielseitige Präsentation, die bis 25. Mai zu den Öffnungszeiten in der Schalterhalle an der Marktstraße zu sehen ist. Etliche Bilder stehen auch zum Verkauf wie die Fotofreunde in Aussicht stellten. Darüber hinaus seien Interessierte gerne bei den Vereinstreffen willkommen. Entsprechende Informationen sind auf der Homepage des Vereins www.fotofreunde-wildberg.de zu erhalten.