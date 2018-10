Wildberg Unterstützung für die "Helfer vor Ort"

Zu 130 Einsätzen im Wildberger Stadtgebiet sind der ausgebildete Rettungsassistent Christoph Schwenk und Rettungshelfer Ernst Feil im vergangenen Jahr ehrenamtlich während der Arbeits- oder Freizeit als 24-Stunden-Bereitschaft ausgerückt. Zwei DRK-Kollegen aus Herrenberg und Pforzheim waren in Gültlingen, Sulz (und Holzbronn) oft früher am Notfallort als Rettungswagen und Notarzt.

Solche "Helfer vor Ort" hält das Deutsche Rote Kreuz bundesweit vor allem in rettungstechnisch nur dünnmaschig erschlossenen, ländlichen Gebieten – wie dem Wildberger Stadtgebiet – als schnelle Einsatztruppe zur Überbrückung bis zum Eintreffen des Notarztes vor. In der Regel sind das entscheidende fünf bis zehn Minuten. Die Leitstelle in Calw alarmiert die HvO’s vor allem dann, wenn Verzögerungen bei der Ankunft der Einsatzfahrzeuge zu erwarten sind – etwa wegen Berufsverkehr oder bei Belegung der Sankas durch berets laufende Einsätze. Bisher fuhren die lokalen Ersthelfer in ihren prvaten Pkw.

"Begeistert von einer Starthilfe"