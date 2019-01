Wildberg Unfall fordert Todesopfer

Die Polizei sperrte die Strecke der B 296 zwischen dem Kreisverkehr Sieben Tannen/Abzweig Wildberg-Gültlingen und Deckenpfronn umgehend. Nach ersten Informationen war eine Frau in einem Van aus Richtung Calw unterwegs und ein junger Mann in einem Kleinwagen aus Richtung Deckenpfronn. Der Mann geriet mit seinem Auto aus bisher nicht bekannten Gründen ins Schleudern. Die Frau in dem entgegenkommenden Van konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte in das Auto des Mannes.

Bei diesem Zusammenstoß wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.